Краснодарскую филармонию перевели на удаленку из-за подозрения на коронавирус

Портал Юга.ру 24 июля узнал, что сотрудников краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко переводят на дистанционный режим работы

Как сообщили порталу Юга.ру сотрудники краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, с 25 июля их переводят на дистанционный режим работы из-за подозрения на коронавирус у одной из артисток. По данным редакции, у некоторых членов хора и балета также поднялась температура после репетиций.

«У одной из артисток филармонии диагностировали пневмонию. Первый анализ на коронавирус показал отрицательный результат, результаты следующего теста будут готовы во вторник. Все сотрудники филармонии тоже сдали тесты на COVID-19», — прокомментировала ситуацию порталу Юга.ру начальник отдела развития, рекламы и маркетинга ГКБУК КК «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко» Ирина Арабаджи.

Она уточнила, что в помещениях филармонии проводится дезинфекция и обработка, а сотрудники учреждения до 29 июля будут работать в удаленном режиме.

По данным источника портала Юга.ру, сначала администрация филармонии предложила артистам сдать анализы платно, либо ждать понедельника, когда до них дойдет очередь на сдачу бесплатного теста. Однако позже коллективу сообщили, что администрация самостоятельно занялась поисками решения, как оперативно направить медиков ко всем сотрудникам учреждения.