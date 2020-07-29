В Майкопском районе на капремонт трех детсадов направят более 20 млн рублей

В поселке Каменномостском Майкопского района Адыгеи в 2020 году собираются провести капитальный ремонт в трех детских садах

Работы будут вести в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Капремонт проведут в следующих детских садах: № 9 «Буратино», № 44 «Калинка» и № 24 «Солнышко». На это собираются потратить более 20 млн рублей.

«В этих дошкольных образовательных учреждениях ранее уже проводился текущий ремонт. В детсаду "Буратино" заменили кровлю. Однако капитального ремонта зданий не было более 20 лет. Благодаря вниманию главы республики и вхождению в федеральную программу, эту проблему удалось решить. И до конца года мы сможем улучшить условия пребывания около 200 детей, которые посещают эти детсады», — отметили в пресс-службе Майкопского района.

Из-за пандемии капремонт детсадов, который начался в марте, был приостановлен. Сейчас подрядчики наверстали темпы работы.