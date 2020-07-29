В Майкопском районе на капремонт трех детсадов направят более 20 млн рублей
В поселке Каменномостском Майкопского района Адыгеи в 2020 году собираются провести капитальный ремонт в трех детских садах
Работы будут вести в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Капремонт проведут в следующих детских садах: № 9 «Буратино», № 44 «Калинка» и № 24 «Солнышко». На это собираются потратить более 20 млн рублей.
«В этих дошкольных образовательных учреждениях ранее уже проводился текущий ремонт. В детсаду "Буратино" заменили кровлю. Однако капитального ремонта зданий не было более 20 лет. Благодаря вниманию главы республики и вхождению в федеральную программу, эту проблему удалось решить. И до конца года мы сможем улучшить условия пребывания около 200 детей, которые посещают эти детсады», — отметили в пресс-службе Майкопского района.
Из-за пандемии капремонт детсадов, который начался в марте, был приостановлен. Сейчас подрядчики наверстали темпы работы.
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В каждом детсаду отремонтируют фасады и кровлю, запланированы масштабные работы по внутренней отделке. Строитеи заменят оконные блоки на современные европакеты, почти завершено оштукатуривание стен, отремонтированы полы с обустройством бетонной стяжки, монтируются навесные потолки. Также в зданиях заменят все инженерные коммуникации.
Во время внутренней отделки учитывается художественно-эстетическое направление развития дошкольников. На прилегающей территории предусмотрена установка новых прогулочных веранд.
«Мы строго следим за качеством капитального ремонта. Он должен соответствовать всем современным требованиям и завершится до конца 2020 года. После этого обновленные детсады снова смогут принимать детей», — сообщил глава Майкопского района Олег Топоров.
Напомним, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке минсельхоза Адыгеи в Майкопском районе в этом году реализуют 24 проекта.
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