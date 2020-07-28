В Адыгее занялись комплексным развитием поселка Каменномостского для привлечения туристов
Для комплексного развития горного поселка Каменномостского, который считается одним из центров развития туризма в Адыгее, определят перспективные территории
Руководитель Каменномостского сельского поселения Владимир Петров 28 июля на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым представил несколько территорий, которые могут быть отведены для строительства многоквартирных домов, индивидуального жилищного строительства с тепличными хозяйствами, а также для инвестиционной площадки под туристский комплекс с домами коттеджного типа.
«Если раньше поселок был промышленный, сейчас развитие Каменномостского трансформируется в туристскую отрасль. Это хорошо проявилось во время пандемии. В настоящее время турпоток восстанавливается. Практические все объекты работают со стопроцентной загрузкой», — отметил Петров.
По мнению главы Адыгеи, необходимо более эффективно использовать рекреационный потенциал поселка, грамотно его сочетать с развитием сельского хозяйства, промышленности с учетом сохранения природного и историко-культурного достояния республики.
Смотрите фоторепортаж:
Мурат Кумпилов также рекомендовал описать возможные туристские маршруты, при обустройстве туристических троп продумывать как содержательную часть экскурсии, так и туристскую инфраструктуру. Актуальными остаются вопросы повышения качества услуг, легализации турбизнеса.
Отдельные задачи поставлены по своевременному завершению реконструкции Дома культуры, ремонта детских садов, благоустройству общественных территорий.
В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Майкопском районе в этом году реализуют 24 проекта, в том числе строительство распределительных газопроводов низкого давления микрорайонов «Центр» и «Забелая» в поселках Каменномостском и Победа. Также начался капремонт двух детских садов и сельских Домов культуры. После реконструкции Дома культуры Каменномостского там собираются открыть музей поселка.
«За последнее время на строительство и ремонт социальных объектов, инженерной инфраструктуры, дорог в Каменномостском мы направили серьезные средства. Таким образом мы создаем условия для повышения качества жизни населения и развития туризма, привлечения инвесторов. Важно, чтобы эта работа носила стратегический характер и отразилась на благосостоянии местных жителей, на благоустройстве поселка, который должен приобрести современный облик в сочетании с туристской привлекательностью территории», — отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поручил подготовить выездное совещание в Каменномостском для ознакомления с результатами уже проделанной работы, обсуждения первоочередных задач с учетом обращений граждан и вопросов перспективного планирования территории.
Читайте также
История «краснодарской» подводной лодки с Затона