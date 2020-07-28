В Адыгее занялись комплексным развитием поселка Каменномостского для привлечения туристов

Для комплексного развития горного поселка Каменномостского, который считается одним из центров развития туризма в Адыгее, определят перспективные территории

Руководитель Каменномостского сельского поселения Владимир Петров 28 июля на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым представил несколько территорий, которые могут быть отведены для строительства многоквартирных домов, индивидуального жилищного строительства с тепличными хозяйствами, а также для инвестиционной площадки под туристский комплекс с домами коттеджного типа.

«Если раньше поселок был промышленный, сейчас развитие Каменномостского трансформируется в туристскую отрасль. Это хорошо проявилось во время пандемии. В настоящее время турпоток восстанавливается. Практические все объекты работают со стопроцентной загрузкой», — отметил Петров.

По мнению главы Адыгеи, необходимо более эффективно использовать рекреационный потенциал поселка, грамотно его сочетать с развитием сельского хозяйства, промышленности с учетом сохранения природного и историко-культурного достояния республики.