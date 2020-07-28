МЧС Кубани предупредило об угрозе подъема уровня рек

В Краснодарском крае 28 июля объявили экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках

Напомним, МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде на 28 июля. В краевой столице также действует штормовое предупреждение — власти уже начали готовиться к ливням, на улицы выехала водооткачивающая техника.

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, до конца суток 28 июля, а также в течение дня 29 июля на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоках бассейна реки Кубани и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Кроме того, возрастет риск схода селей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали при наводнении подняться на возвышенность и быть готовым к эвакуации по воде. Не следует паниковать. До прибытия помощи нужно оставаться на верхних этажах, крышах зданий, деревьях и прочих возвышенностях.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268‑64‑40.