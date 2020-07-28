Власти Краснодара готовятся к грозовым дождям

Напомним, МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде на 28 июля. В краевой столице также действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в Краснодаре ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

Для ликвидации последствий непогоды в городе подготовили 22 спецмашины и 9 мотопомп.