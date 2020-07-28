Власти Краснодара готовятся к грозовым дождям

Краснодарский край

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На улицы Краснодара 28 июля вышла водооткачивающая техника

Напомним, МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде на 28 июля. В краевой столице также действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в Краснодаре ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

Для ликвидации последствий непогоды в городе подготовили 22 спецмашины и 9 мотопомп.

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Кроме того, на улице Переходной возле Вишняковского рынка проложили 80 метров коллектора, 112 метров напорного трубопровода и оборудовали колодец-накопитель.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 и 112, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь в Краснодаре начнется после 14:00. Кроме того, с Черноморского побережья на город надвигается грозовой фронт.

Краснодар Погода

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