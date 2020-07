Геленджик снова остался без воды из-за аварии на трубопроводе

View this post on Instagram

Выехал на место аварии, которая произошла сегодня ночью на водопроводных сетях в районе Кабардинки. Благодарен специалистам, в лесу, в горной местности быстро нашли место утечки, оперативно стянули все необходимые силы. Работа идёт с шести часов утра. На месте не только те, кто занят на устранении порыва, но и все руководители. Ситуация контролируется в ручном режиме. ——- Но должен сказать, что до сих пор руководством «Концессии» не отлажен механизм развоза воды техникой. Считаю, что даже сегодня привлекли недостаточное количество водовозок. Люди ждут подвоз долго, есть факты, когда период ожидания переваливает за сутки. ——- Потребовал срочно увеличить количество водовозок, как следует выстроить логистику их работы, контролировать, как осуществляется подвоз воды в разные районы курорта. Раз не хватает в городе необходимого количества этих машин, значит, будут искать и просить в других городах края. В противном случае полетят головы тех, кто не в состоянии ситуацию держать под контролем. ——- Сколько был на месте аварии, столько держал связь с губернатором. В телефонном режиме главе региона докладывал, как справляемся с аварией. Проблема водоснабжения курорта сегодня станет главной темой на экстренном селекторном совещании под руководством Кондратьева. ——- Вот информация к размышлению для всех нас. С 2010 по 2018 год в эксплуатацию введено 758 175 кв.м. жилья. Это 9764 квартиры в 95 многоквартирных домах. За этот период было выдано выдано 174 разрешения на строительство. 79 ЖК введены в эксплуатацию по решению суда. Все эти квадратные метры дают колоссальную нагрузку на сети.