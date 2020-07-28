Геленджик снова остался без воды из-за аварии на трубопроводе

Под Геленджиком ночью 28 июля произошла авария на трубопроводе, из-за чего часть города осталась без воды

Прорыв на магистральном трубопроводе диаметром 720 мм случился в 3:30 между селами Кабардинка и Марьина Роща. Троицкий групповой водопровод (ТГВ) полностью остановил водоснабжение. По данным пресс-службы администрации Геленджика, без воды остались 14,5 тыс. человек. Аварию планируют устранить примерно за 10 часов, а на плановые показатели выйдут в течение последующих 12 часов. Для жителей и гостей курорта организуют подвод воды, заявки можно оставить по телефону: 8 (86141) 2-10-33.

Глава Геленджика Алексей Богодистов в инстаграме рассказал о проблемах при подвозе воды людям. По его словам, руководство «Концессии» [ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» — оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на курорте] не наладило эту работу.

«Считаю, что даже сегодня привлекли недостаточное количество водовозок. Люди ждут подвоз долго, есть факты, когда период ожидания переваливает за сутки», — написал мэр. Также глава города напомнил, что за девять лет на курорте ввели в эксплуатацию 758 тыс. 175 кв. метров жилья (9 тыс. 764 квартиры в 95 домах). По его словам, это дает колоссальную нагрузку на сети.