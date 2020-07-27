Крупный град обрушился на горные поселки Адыгеи

В горах Адыгеи днем 27 июля выпал град величиной с грецкий орех

Осадки начались около 15:30. В эпицентре градовой облачности оказались горные поселки республики, о чем заранее предупредила противоградовая служба Адыгеи.

В пресс-службе администрации Майкопского района порталу Юга.ру уточнили, что крупный град прошел в поселках Каменномостском, Шевченко и Победа в районе мужского монастыря. Наиболее интенсивный град обрушился на станицу Абадзехскую. Там ледяной крупой полностью засыпало огороды и дороги.

«Ситуация находится на контроле главы Майкопского района. Олег Топоров поручил принять оперативные меры по изучению ситуации. Проводится объезд территории», — сообщили в пресс-службе администрации Майкопского района.

По предварительный данным, в Каменномостском и поселке Победа град не нанес серьезного ущерба, есть повреждения растений. Звонков и жалоб от местных жителей пока не поступало.

UPD: В 17:00 министр сельского хозяйства Анзаур Куанов сообщил порталу Юга.ру, что от града пострадали два больших хозяйства с яблоневыми садами. Сейчас уточняется информация о величине ущерба.