В Адыгее сильный град повредил кровлю домов и автомобили

В Адыгее 17 июня в большинстве районов прошли сильные ливни с градом и шквалистым ветром

Напомним, 17 июня в Майкопе шквалистый ветр снес остановку в микрорайоне Черемушки. В результате погибла пенсионерка, двоих пострадавших госпитализировали, в том числе ребенка.

Больше всего пострадал Красногвардейский район, где град повредил крыши жилых домов и социальных объектов, а также автомобили. Эпицентром стихии стал аул Хатукай, где выпал град размером с перепелиное яйцо. Осадки начались около 18:00, к моменту публикации новости известно о более 100 пострадавших. Заявки продолжают поступать, сообщили порталу Юга.ру в комитете Республики Адыгея по делам ГО и ЧС.