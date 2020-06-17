В Адыгее сильный град повредил кровлю домов и автомобили
В Адыгее 17 июня в большинстве районов прошли сильные ливни с градом и шквалистым ветром
Напомним, 17 июня в Майкопе шквалистый ветр снес остановку в микрорайоне Черемушки. В результате погибла пенсионерка, двоих пострадавших госпитализировали, в том числе ребенка.
Больше всего пострадал Красногвардейский район, где град повредил крыши жилых домов и социальных объектов, а также автомобили. Эпицентром стихии стал аул Хатукай, где выпал град размером с перепелиное яйцо. Осадки начались около 18:00, к моменту публикации новости известно о более 100 пострадавших. Заявки продолжают поступать, сообщили порталу Юга.ру в комитете Республики Адыгея по делам ГО и ЧС.
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На место происшествия выехали сотрудники районного отдела ГО и ЧС и опергруппа пожарно-спасательного гарнизона администрации Красногвардейского района. Утром 18 июня состоится заседание по вопросам ликвидации последствий града, начнет работать оценочная комиссия по обследованию пострадавших домовладений.
В комитете также отметили, что мощное развитие стихии началось 17 июня в горной части Адыгеи. Выпадение града на большей территории республики удалось избежать благодаря противоградовой службе, которая покрывает Майкоп, Майкопский, район, а также часть Гиагинского и Кошехабльского районов.