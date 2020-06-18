Град в Адыгее повредил 700 домов и 200 га посевов

В Адыгее 18 июня межведомственная комиссия подвела предварительные итоги работы по обследованию объектов, пострадавших от града, который выпал накануне

Напомним, вечером 17 июня в большинстве районов республики прошли сильные ливни с градом и шквалистым ветром. Эпицентром стихии стал аул Хатукай, где выпал град размером с абрикос. «С сегодняшнего дня на территории аула Хатукай введен режим ЧС муниципального характера», — сказал порталу Юга.ру заместитель руководителя республиканского комитета по ГО и ЧС Рашид Манапов.

По последним данным, с заявками на причиненный ущерб в органы власти обратились собственники 701 домовладения. Также крупный град повредил кровлю двух детских садов, здания администрации сельского поселения и физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил и.о. главы Красногвардейского района Тимур Губжоков. Общая площадь повреждения кровли составляет около 2 тыс. кв. метров. Кроме того, градом повреждены посевы на площади 186 га — в основном это ячмень, пшеница и подсолнечник.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил принять меры по оказанию помощи гражданам. Он выехал в Хатукай для ознакомления с ситуацией и оценки причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. «Решение будем принимать по каждому пострадавшему. Что касается сельхозугодий, то здесь необходимо активно работать по линии страхования посевов», — поручил Мурат Кумпилов.