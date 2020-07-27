Ученый Гидрометцентра России рассказал, в каких городах Черное море самое теплое
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 27 июля рассказал о погоде на Черноморском побережье
По словам ученого, Черное море рядом с Туапсе, Сочи и Геленджиком прогрелось до 27 °C. Вильфанд заявил, что самое теплое море именно в этих городах, однако и на других курортах «очень теплая вода и теплая погода», сообщил RT. Температура на Черноморском побережье Кубани составляет около 30 °C, что на несколько градусов выше нормы, пишет ТАСС.
Напомним, ранее Вильфанд заявил, что в начале недели на юге России ожидается опасное ультрафиолетовое излучение.
По данным гидрометцентра Кубани, в начале недели в Краснодарском крае будет дождливо, возможны грозы, а в Череном море высока вероятность формирования смерчей.
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