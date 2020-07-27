Ученый Гидрометцентра России рассказал, в каких городах Черное море самое теплое

По словам ученого, Черное море рядом с Туапсе, Сочи и Геленджиком прогрелось до 27 °C. Вильфанд заявил, что самое теплое море именно в этих городах, однако и на других курортах «очень теплая вода и теплая погода», сообщил RT. Температура на Черноморском побережье Кубани составляет около 30 °C, что на несколько градусов выше нормы, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Вильфанд заявил, что в начале недели на юге России ожидается опасное ультрафиолетовое излучение.