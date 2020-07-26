В начале недели на Кубани прогнозируют дожди и грозы

Синоптики прогнозируют изменение погодных условий на территории Кубани с начала недели.

В понедельник и вторник, 27 и 28 июля, ожидается сильный дождь в отдельных районах Краснодарского края. Также прогнозируется град и усиление ветра до примерно 18 метров в секунду. В районе между Анапой и Геленджиком возможны порывы ветра до 17 м/с. Днем на черноморском побережье ожидается температура от 17 до 32 градусов по Цельсию, ночью — до 25 градусов. В предгорных районах, на юго-востоке края, температура воздуха ночью составит 12 — 17 градусов. В столице Кубани 27 июля прогнозируют кратковременные дожди.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что в Геленджике график подачи воды сократили до полутора часов. Ограничения вводятся из-за засушливой погоды в регионе.