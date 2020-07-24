Суд вынес приговор двум жителям Новороссийска, которые убили и ограбили знакомую
Краснодарский краевой суд в июле вынес приговор двум мужчинам за убийство и ограбление
Напомним, в январе 2019 года 28-летний и 32-летний жители Новороссийска решили убить и ограбить 31-летнюю знакомую одного из них. Мужчины предполагали, что у женщины есть 700 тыс. рублей на покупку квартиры. В назначенный день один из злоумышленников с инструментами пришел в дом к знакомой, чтобы якобы помочь ей. Он ударил ее, после чего впустил сообщника внутрь и вместе они задушили потерпевшую электрическим проводом от плойки.
После убийства мужчины начали искать деньги на квартиру, но не нашли их. Тогда они похитили 2 тыс. рублей, 2 доллара, мобильные телефоны, ноутбук, планшет и ювелирные украшения. Похищенное на следующий день продали на рынке и в ломбарде.
Позже было установлено, что старший из нападавших ранее похищал сумку на улице, а через несколько дней после убийства он похитил ювелирное изделие в церковной лавке, сообщили 24 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Краснодарский краевой суд признал мужчин виновными по п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство группой лиц по предварительном сговору), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой). Кроме того, одного из фигурантов признали виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Злоумышленников приговорили к 17 и 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Каждому из них назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а также штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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