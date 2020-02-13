В Краснодаре будут судить двух мужчин за убийство и ограбление знакомой

Краснодарский край

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В Краснодаре в суд направили уголовное дело против двух мужчин, которые убили знакомую и совершили несколько краж

По версии следствия, 19 января 2019 года 28-летний житель Новороссийска у себя дома предложил 32-летнему гостю убить и ограбить 31-летнюю знакомую, на что тот согласился. Мужчины распределили между собой роли, согласно которым один из них должен был купить плоскогубцы и молоток и под предлогом помощи проникнуть в квартиру женщины. Его сообщник в это время должен был ждать в подъезде, наблюдая за обстановкой и в случае опасности предупредить об этом подельника.

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В тот же день мужчины приехали к знакомой на улицу Ахеджака, чтобы реализовать разработанный план. Один из них зашел к женщине в дом, ударил ее один раз по голове молотком, после чего впустил в квартиру подельника. После этого злоумышленники задушили хозяйку дома шнуром от электрической плойки и похитили ее деньги, технику и ювелирные украшения на сумму более 79 тыс. рублей.

Кроме того, 32-летний мужчина вечером 17 января того же года на улице Профсоюзной вырвал из рук местной жительницы сумку с деньгами на сумму 700 рублей и скрылся. Днем 21 января он похитил в церковной лавке золотую цепочку стоимостью более 61 тыс. рублей.

Против мужчин возбудили уголовное дело по п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). 32-летнего подозреваемого также обвинили по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Злоумышленники находятся под стражей, материалы уголовных дел направили в суд, сообщили 13 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру расскзывали о похожем случае, который произошел в Новороссийске в конце ноября 2019 года. Тогда 17-летний подросток с двумя своими старшими знакомыми убили пенсионера и ограбили его.

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