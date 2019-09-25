В Темрюке подросток убил пенсионера, который застал его за кражей

В Темрюке в сентябре подростка осудили на десять лет за убийство и несколько краж

Следствие установило, что в феврале 2018 года 14-летний местный житель решил ограбить дом на улице Мира. Пока никого не было, он перелез через забор и ножом отделил стекло от рамы, забравшись внутрь. В одной из комнат он нашел 3 тыс. рублей, забрал их и скрылся. Когда хозяйка вернулась домой, она обнаружила пропажу денег и позвонила в полицию. Через некоторое время следствие установило личность подростка.

Кроме того, вечером 9 мая того же года юноша проник в дом к 71-летнему мужчине, пока его не было дома. Хозяин вернулся раньше времени и застал подростка за кражей. Между ними начался конфликт, тогда парень несколько раз ударил пенсионера ножом в шею, травмы оказались смертельными. После убийства злоумылшенник скрылся. Погибшего нашел родственник и позвонил в полицию.

Подростка задержали и обвинили по двум эпизодам — ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище) и по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство с целью скрыть другое преступление).

По совокупности преступлений суд приговорил парня к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.