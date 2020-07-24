В Майкопе создадут «Адыгскую усадьбу» с очагом и мастерской по плетению 

В Адыгее в 2021 году появится первая в республике экспозиционная площадка в виде традиционной адыгской усадьбы

Напомним, этнографический комплекс создают в Майкопе в рамках реконструкции Национального музея Адыгеи. Во дворе музея уже началось строительство. Для «Адыгской усадьбы» отведено около 1 тыс. кв. метров. Там установят очаг и традиционные элементы адыгской культуры и быта.

В министерстве культуры Адыгеи 24 июля сообщили, что в экспозицию «Адыгская усадьба» войдут традиционная адыгская гостиная, несколько ремесленных мастерских (гончарная, кузница, мастерская по плетению) и демонстрационная площадка с историческими и современными ландшафтами.

«Вся усадьба будет состоять из двух дворов: главного (жилого) и хозяйственного. В центре двора построят большой дом — так называемый дом хозяина. Он будет состоять из двух комнат: гостиной площадью 70 кв. метров и общесемейной с очагом — 100 кв. метров. Каждая из комнат будет иметь отдельный выход на веранду с фасада», — рассказали 24 июля в министерстве культуры Адыгеи.

Перед домом обустроят большой свободный двор, который можно будет использовать для проведения массовых мероприятий. В крытых ремесленных площадках разместят интерактивные экспозиции по изготовлению гончарных изделий и циновок. Посетители также смогут попробовать блюда традиционной адыгской кухни.