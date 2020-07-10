В Национальном музее Адыгеи создадут этнографический комплекс «Адыгская усадьба»

В Национальном музее Адыгеи в июле началась масштабная реконструкция, в рамках которой к 2021 году планируют создать этнографический комплекс «Адыгская усадьба»

В адыгской кунацкой — это парадная комната для приема гостей у кавказских народов — установят очаг и традиционные элементы адыгской культуры и быта. В музейном дворике посетители смогут попробовать блюда традиционной адыгской кухни. По соседству с усадьбой расположится адыгская кузница. В общей сложности «Адыгская усадьба» займет площадь в 1 тыс. кв. метров.

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Также в музее построят хранилище. В новом здании создадут оптимальные условия для хранения с применением современных технологий. В частности, будет установлена система климат-контроля, поддерживающая необходимую температуру и влажность. В действующих залах и хранилищах проведут капитальный ремонт, там обустроят новые объекты посещения. Также для музея приобретут новое фондовое и экспозиционное оборудование, оборудование для конференц-зала, актового зала и библиотеки. Здание музея планируется укрепить, обновить фасад и входную группу.

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