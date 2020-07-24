Застрявшие в горах Сочи туристы улетели на частном вертолете, когда спасатели почти дошли до них

В горах Сочи заблудившиеся 22 июля туристы не стали дожидаться помощи спасателей, а вызвали частный вертолет

Напомним, 22 июля мужчина и женщина отправились в поход на озеро Голубое, расположенное на хребте Турьи горы. В тумане они сбились с пути, потеряли один рюкзак, остались без воды и заночевали на скалах. 23 июля к ним на помощь отправились спасатели, они добирались до предполагаемого местонахождения туристов на квадроциклах, а затем несколько часов шли пешком.

Днем 23 июля турист снова позвонил спасателям и сообщил, что они со спутницей наняли частный вертолет и улетели.

«В этот момент спасатели уже находились непосредственно у Голубого озера, преодолев 35 км по горным тропам. Но делать нечего, наши сотрудники отправились обратно, в сторону поселка Эстосадок», — рассказали 24 июля в пресс-службе ЮРПСО МЧС Росси.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 19 июля сочинские спасатели эвакуировали группу туристов, которые заблудились в районе горы Чугуш в Адыгее.