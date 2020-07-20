В Адыгее в районе горы Чугуш заблудились туристы

Адыгея, Краснодарский край

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Спасатели 19 июля эвакуировали группу туристов, которые заблудились в районе горы Чугуш в Адыгее

Незарегистрированная в МЧС туристическая группа из шести человек отправилась в пеший переход от приюта Фишт до кордона Гузерипль по реке Армянка. Во время похода у них сломался навигатор сломался, группа потеряла дорогу и неожиданно вышла на один из отрогов горы Чугуш.

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Как сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, туристы сильно обгорели на солнце, двое членов группы натерли кровавые мозоли, а одна из туристок травмировала колено. Так как туристы не могли продолжить путь самостоятельно, они обратились за помощью к спасателям.

К ним на помощь утром 19 июля из Сочи вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медиком на борту. По координатам сотрудники ЮРПСО МЧС России обнаружили группу, которая находилась на берегу одного из горных озер в зоне альпийских лугов на высоте 2 тыс. 140 метров над уровнем моря.

Всех участников похода забрали на борт вертолета и доставили на базу отряда в Сочи. Трем туристам была оказана медицинская помощь.

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Как писали Юга.ру, в конце июня в Сочи за два дня спасатели транспортировали с экомаршрутов 3-летнего и 14-летнего травмированных детей, а 6 июля в Адыгее лошадь во время похода ударила туриста и сломала ему голень.

Авиация Курорты и туризм МЧС Происшествия путешествия Сочи

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