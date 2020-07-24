В Геленджике вырыли котлован под аэропорт, который собираются достроить в 2021 году

В Геленджике в июле завершают работы по разработке котлована для нового аэропорта

Напомним, в декабре 2018 года завершился конкурс проектов нового комплекса аэропорта Геленджика, победителем стало итальянское архитектурное бюро Fuksas. Фотографии проекта можно посмотреть здесь . В феврале 2019 года стало известно, что новый аэропорт Геленджика хотят открыть до конца 2021 года.

В пресс-службе аэропорта 24 июля сообщили, что на строительной площадке нового терминала завершают работы по разработке котлована. Рабочие приступили к финальной фазе создания котлована глубиной 6 метров. Во время земляных работ там сделали выемку и складирование около 68 тыс. кубометров скальной породы.

Также на объекте закончили устройство пластового дренажа и водоотведения. Позже подрядчик приступит к бетонным работам. Сейчас на площадке занято порядка 300 человек и 30 единиц спецтехники.

Планируется, что новый аэропорт площадью 16,7 тыс. кв. метров достроят к концу 2021 года, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта Геленджика. Ожидается, что пропускная способность вырастет до 891 пассажира в час, и до 1 млн человек в год. Появится 12 стоек регистрации, 4 выхода на посадку и отдельная парковка для туристических автобусов.