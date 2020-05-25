В мэрии Краснодара показали фотографии Школьного бульвара, Дмитриевского и Вишняковского скверов во время ремонта в карантин
В администрации Краснодара 25 мая обсудили строительство трех зеленых зон в краевой столице
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2020 году собираются создать и обновить три зеленых зоны: в конце марта начали благоустраивать Школьный сквер в Юбилейном микрорайоне около школы № 87, в конце апреля стартовало благоустройство второй очереди Вишняковского сквера, а в начале мая — Дмитриевского сквера.
25 мая на заседании городского оперштаба рассказали, что на всех трех территориях продолжаются ремонтные работы.
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«Общая сумма контракта — более 280 млн рублей. Подрядчик зашел на объекты во время карантина. Мы провели работы с Роспотребнадзором. Все рекомендации по санитарным нормам соблюдаются», — заверил заместитель главы города Андрей Дорошев.
По его словам, на сегодня в скверах выполнен демонтаж и удалены аварийные деревья. Продолжают устанавливать бордюры, укладывать плитку и асфальт. Общий объем выполненyых работ составляет 28%. Срок исполнения контракта — 31 августа, отметили в пресс-службе городской администрации.
Мэрия Краснодара опубликовала фотографии строящих зеленых зон. Так сейчас выглядят Вишняковский и Дмитриевский скверы:
А так выглядят Школьный бульвар:
Также фотографии бульвара с высоты птичьего полета сделал журналист портала Юга.ру:
В мэрии Краснодара добавили, что в 2020 году планируют привести в порядок еще две зеленые зоны — сквер 75-летия Великой Победы на хуторе Ленина (бывший Хуторский сквер) и Мариинского бульвара.
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