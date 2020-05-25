В мэрии Краснодара показали фотографии Школьного бульвара, Дмитриевского и Вишняковского скверов во время ремонта в карантин

В администрации Краснодара 25 мая обсудили строительство трех зеленых зон в краевой столице

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2020 году собираются создать и обновить три зеленых зоны: в конце марта начали благоустраивать Школьный сквер в Юбилейном микрорайоне около школы № 87, в конце апреля стартовало благоустройство второй очереди Вишняковского сквера, а в начале мая — Дмитриевского сквера. 25 мая на заседании городского оперштаба рассказали, что на всех трех территориях продолжаются ремонтные работы.

«Общая сумма контракта — более 280 млн рублей. Подрядчик зашел на объекты во время карантина. Мы провели работы с Роспотребнадзором. Все рекомендации по санитарным нормам соблюдаются», — заверил заместитель главы города Андрей Дорошев. По его словам, на сегодня в скверах выполнен демонтаж и удалены аварийные деревья. Продолжают устанавливать бордюры, укладывать плитку и асфальт. Общий объем выполненyых работ составляет 28%. Срок исполнения контракта — 31 августа, отметили в пресс-службе городской администрации. Мэрия Краснодара опубликовала фотографии строящих зеленых зон. Так сейчас выглядят Вишняковский и Дмитриевский скверы:

А так выглядят Школьный бульвар:

Также фотографии бульвара с высоты птичьего полета сделал журналист портала Юга.ру: