На Кубани COVID-19 за сутки диагностировали у 90 человек

В России к 24 июля количество заболевших коронавирусом превысило 800 тыс. человек

За сутки в России выявили 5 тыс. 811 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, зафиксировано 154 смерти и 8 тыс. 444 случая выздоровления. На юге больше всего инфицированных в Ставропольском крае (131), Ростовской области (122), Краснодарском крае (90), Дагестане (40), Ингушетии (27), Адыгее и Крыму (по 26).