На Кубани COVID-19 за сутки диагностировали у 90 человек
В России к 24 июля количество заболевших коронавирусом превысило 800 тыс. человек
За сутки в России выявили 5 тыс. 811 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, зафиксировано 154 смерти и 8 тыс. 444 случая выздоровления. На юге больше всего инфицированных в Ставропольском крае (131), Ростовской области (122), Краснодарском крае (90), Дагестане (40), Ингушетии (27), Адыгее и Крыму (по 26).
За весь период пандемии в России выявили 800 тыс. 849 зараженных COVID-19 в 85 регионах. Умерли 13 тыс. 46 заболевших, выздоровели 588 тыс. 774 пациента.
Оперштаб Кубани уточнил, что среди 90 заболевших 57 женщин и 33 мужчины в возрасте от 3 до 85 лет. В Краснодаре диагностировали 13 пациентов с COVID-19, в остальном случаи распределились так:
- 12 — в Сочи;
- по 7 — в Новокубанском и Славянском районах;
- по 6 — в Армавире, Динском и Белореченском районах;
- по 5 — в Усть-Лабинском и Павловском районах;
- по 3 — в Новороссийске, а также Выселковском и Лабинском районах;
- по 2 — в Анапе и Мостовском районе;
- по 1 — в Брюховецком, Отрадненском, Кущевском, Новопокровском, Успенском, Кореновском, Тбилисском, Курганинском, Тихорецком и Крымском районах.
За период пандемии в крае COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 598 человек, 100 пациентов скончались и 6 тыс. 593 человека выздоровели (+83 за минувшие сутки). Сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 25 человек и еще один на ЭКМО.
В минздраве Кубани уточнили, что с подозрением на коронавирус в больницы обратились 20 тыс. 673 человека, из них 2 тыс. 332 ребенка. На стационарном лечении находятся 2 тыс. 560 пациентов, под наблюдением по месту жительства — 3 тыс. 439 человек.
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