Ученые предупредили о высоком риске образования смерчей над Черным морем

В зону повышенного риска образования смерчей этим летом попадет Черноморское побережье, в том числе Сочи и Туапсе

«Насыщенный водяными парами теплый воздух будет устремляться вверх, заток холодного воздуха из прибрежных ущелий будет способствовать быстрой смене воздушных масс и, как следствие, образованию смерчей. Их количество достигает 40 в год», — сообщил Диденко.

Такой прогноз сделал начальник Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Сергей Диденко. По его словам, это связано с высокими среднесуточными температурами выше 25 °C и теплой морской водой. Отдельно он выделил поселки Лоо, Якорная щель, Магри.

Он также добавил, что информация с находящихся в районе Адлера шести Допплеровских метеорологических радиолокаторов поступает в специализированный центр мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, который расположен в Сочи. Данные обновляются каждые 10 минут, что позволяет обнаружить формирование смерча за 20-40 минут. В сочинском центре в свою очередь обратили внимание, что смерч — один из опасных атрибутов лета.

«Приблизившись к поверхности, смерч втягивает в себя воду, песок, пыль, а нередко и тяжелые предметы, нанося значительные разрушения (ломая и вырывая с корнем деревья, повреждая здания, переворачивая автомобили и т.д.). Смерч проходит узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции значительного усиления ветра может и не быть, но фактически внутри смерча скорость ветра достигает 20-30 м/с и более», — сообщается на сайте специализированного центра мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.

Сочинские синоптики напомнили, что смерч чаще всего сопровождается ливневым дождем и грозой, нередко и градом. Как писали Юга.ру, в июне в Сочи предупредили о смерчах над Черным морем.