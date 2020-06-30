Ученые предупредили о высоком риске образования смерчей над Черным морем
В зону повышенного риска образования смерчей этим летом попадет Черноморское побережье, в том числе Сочи и Туапсе
Такой прогноз сделал начальник Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Сергей Диденко. По его словам, это связано с высокими среднесуточными температурами выше 25 °C и теплой морской водой. Отдельно он выделил поселки Лоо, Якорная щель, Магри.
«Насыщенный водяными парами теплый воздух будет устремляться вверх, заток холодного воздуха из прибрежных ущелий будет способствовать быстрой смене воздушных масс и, как следствие, образованию смерчей. Их количество достигает 40 в год», — сообщил Диденко.
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Он также добавил, что информация с находящихся в районе Адлера шести Допплеровских метеорологических радиолокаторов поступает в специализированный центр мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, который расположен в Сочи. Данные обновляются каждые 10 минут, что позволяет обнаружить формирование смерча за 20-40 минут. В сочинском центре в свою очередь обратили внимание, что смерч — один из опасных атрибутов лета.
«Приблизившись к поверхности, смерч втягивает в себя воду, песок, пыль, а нередко и тяжелые предметы, нанося значительные разрушения (ломая и вырывая с корнем деревья, повреждая здания, переворачивая автомобили и т.д.). Смерч проходит узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции значительного усиления ветра может и не быть, но фактически внутри смерча скорость ветра достигает 20-30 м/с и более», — сообщается на сайте специализированного центра мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.
Сочинские синоптики напомнили, что смерч чаще всего сопровождается ливневым дождем и грозой, нередко и градом. Как писали Юга.ру, в июне в Сочи предупредили о смерчах над Черным морем.
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