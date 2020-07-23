На заместителя мэра Майкопа завели дело за незаконное предпринимательство
Следком Адыгеи 23 июля сообщил, что против одного из заместителей главы Майкопа завели уголовное дело двум статьям
Следствие установило, что заммэра республиканского центра лично участвовал в управлении двумя коммерческими предприятиям Майкопа. Он предоставлял им льготы и преимущества, а также «оказывал покровительство в иной форме», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.
Кроме того, чиновник использовал свое должностное положение и оказывал содействие одному из предприятий при заключении контрактов на максимально выгодных условиях.
Материалы в отношении подозреваемого поступили из УФСБ России по Республике Адыгея. На их основе отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.
Расследование продолжается.
Напомним, в марте 2019 года вице-мэра Майкопа Михаила Галушко задержали по подозрению во взяточничестве. Спустя год чиновнику предъявили обвинение в том, что он систематически помогал заключать и выполнять муниципальные контракты и получал за это деньги.
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