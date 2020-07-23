На заместителя мэра Майкопа завели дело за незаконное предпринимательство

Следком Адыгеи 23 июля сообщил, что против одного из заместителей главы Майкопа завели уголовное дело двум статьям

Следствие установило, что заммэра республиканского центра лично участвовал в управлении двумя коммерческими предприятиям Майкопа. Он предоставлял им льготы и преимущества, а также «оказывал покровительство в иной форме», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Кроме того, чиновник использовал свое должностное положение и оказывал содействие одному из предприятий при заключении контрактов на максимально выгодных условиях.