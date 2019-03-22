Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Следственные органы Адыгеи возбудили уголовное дело в отношении заместителя мэра Майкопа Михаила Галушко, его задержали

«22 марта подозреваемый, находясь в помещении своего служебного кабинета, получил взятку от местной жительницы в значительном размере — 90 тыс. рублей за совершение незаконных действий», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Адыгее.

Дело в отношении 39-летнего Галушко завели по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В администрации Майкопа Галушко курировал управление ЖКХ и благоустройства, отдел городской инфраструктуры, ряд МУП: «Майкопские тепловые сети», «Майкопводоканал», «Майкопское троллейбусное управление», «Специализированные стоянки», «Банный комплекс».