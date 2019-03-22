Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Следственные органы Адыгеи возбудили уголовное дело в отношении заместителя мэра Майкопа Михаила Галушко, его задержали
«22 марта подозреваемый, находясь в помещении своего служебного кабинета, получил взятку от местной жительницы в значительном размере — 90 тыс. рублей за совершение незаконных действий», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Адыгее.
Дело в отношении 39-летнего Галушко завели по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В администрации Майкопа Галушко курировал управление ЖКХ и благоустройства, отдел городской инфраструктуры, ряд МУП: «Майкопские тепловые сети», «Майкопводоканал», «Майкопское троллейбусное управление», «Специализированные стоянки», «Банный комплекс».
Магнолии, цветущие лужайки, зеркальные кадки
Почему школа «Лучистая» не может закрыться на каникулы
Чем заняться в выходные 23-24 марта. Выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.