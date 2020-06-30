В Адыгее завели 9 уголовных дел на бывшего чиновника за превышение должностных полномочий

30 июня в следственном комитете рассказали об уголовных делах в отношении главного эксперта Гостехнадзора Адыгеи, который незаконно регистрировал тракторы

По данным следствия, с марта 2016 по ноябрь 2017 года мужчина получал взятки от местных жителей за незаконную регистрацию тракторов и других транспортных средств. Деньги ему перечисляли на карту, в итоге он получил 70 тыс. рублей.

Кроме того, специалист незаконно принимал решения о регистрации и выдаче паспорта на тракторы, полуприцепы, автопогрузчики и экскаваторы.