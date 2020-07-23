В Краснодаре задержали подозреваемого в нападении на девушку, которая гуляла с собакой

Напомним, инцидент произошел 15 июля. 23-летняя Маргарита Яхонтова вечером выгуливала собаку на улице Генерала Трошева. Неизвестный мужчина напал на нее с ножом. По словам краснодарки, мужчина руками закрыл ей рот и нос. Она упала, после чего между ними завязалась борьба. Как уточнила потерпевшая, лай собаки и зазвонивший телефон напугали нападавшего и он убежал. Яхонтова написала заявление в полицию и опубликовала свою историю в инстаграме, а ряд пабликов разместили ее слова с описанием и приметами мужчины.

23 июля руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко сообщил порталу Юга.ру, что полицейские установили личность молодого человека, который «допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся оскорбительным приставанием к местной жительнице». В полиции уточнили, что мужчина не высказывал каких-либо требований или угроз и, по предварительным данным, иных противоправных действий не совершал.

Яхонтова опознала его в полицейском участке, однако местный житель отрицает свою причастность, добавили в пресс-службе. Также девушка написала в своем инстаграме, что виделась с другими жертвами мужчины и адвокатом:

«Подробно выслушав истории других девушек, я поняла, что мне повезло больше всех в этой серии. У кого-то из них прошло намного больше времени с нападения, но ощущают они себя до сих пор, мягко говоря, не очень».

На предполагаемого нарушителя составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит штраф до 1 тыс. рублей и административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, собранные материалы направили в СУ СК России по Краснодарскому краю для проведения проверки.