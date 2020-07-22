В Адыгее умер еще один пациент с коронавирусом

Минздрав Адыгеи 22 июля сообщил еще об одной смерти от коронавируса и о росте распространения инфекции в республике

По оперативным данным министерства здравоохранения Адыгеи, 22 июля в республике выявили 34 новых случая заболевания коронавирусом. В инфекционном госпитале скончался 62-летний житель Тахтамукайского района. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти стал COVID-19.

Таким образом, число летальных исходов жителей республики, зараженных коронавирусом, увеличилось до 18 человек. Напомним, 15 июля стало известно о двух новых смертях больных с коронавирусом, а 21 июня оперативный штаб сообщил о 17-м умершем пациенте, у которого диагностировали коронавирус.

За весь период пандемии в Адыгее COVID-19 выявили у 2 тыс. 470 человек, из них до сих пор на лечении находятся 478 пациентов, выздоровели 1 тыс. 974 заболевших, в том числе 30 человек за прошедшие сутки.