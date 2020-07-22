На пляже в Сочи туристка сломала бедро

Несчастный случай произошел 21 июля в 17:30 в приморской зоне поселка Лазаревское в районе улицы Декабристов. 58-летняя жительница станицы Ленинградской Краснодарского края упала на гальке и сломала бедро.

Прибывшие на пляж спасатели Лазаревского подразделения положили пострадавшую на носилки и транспортировали через ж/д пути к машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Юга.ру не раз рассказывали о происшествиях, которые случались на пляжах Черноморского побережья. В июле в Сочи уже случилось два таких случая. 14 июля спасатели транспортировали местного жителя, который поранился на необорудованной приморской зоне, а 11 июля мужчина упал в трещину в буне на пляже и повредил ногу.