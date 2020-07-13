В Сочи мужчина получил травму ноги на пляже
В Сочи 11 июля мужчина упал в трещину в буне на пляже и повредил ногу
Инцидент произошел поздно вечером на пляже «Светлячок». Как рассказали очевидцы, мужчина не увидел в темноте трещину в буне (берегозащитном сооружении), провалился в нее и напоролся ногой на арматуру, торчащую внутри.
Находившиеся рядом отдыхающие наложили мужчине жгут из пояса, после чего пострадавшему помогли спасатели.
«Наш медик оказала первую помощь мужчине с глубокой раной мягких тканей левого бедра. Затем его транспортировали на носилках к машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Юга.ру писали о том, что в начале июля сочинские спасатели госпитализировали туриста, которого ударила лошадь во время похода горах Адыгее. Животное лягнуло мужчину и сломало ему голень.
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