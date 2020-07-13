В Сочи мужчина получил травму ноги на пляже

В Сочи 11 июля мужчина упал в трещину в буне на пляже и повредил ногу

Инцидент произошел поздно вечером на пляже «Светлячок». Как рассказали очевидцы, мужчина не увидел в темноте трещину в буне (берегозащитном сооружении), провалился в нее и напоролся ногой на арматуру, торчащую внутри.

Находившиеся рядом отдыхающие наложили мужчине жгут из пояса, после чего пострадавшему помогли спасатели.