В Сочи мужчина получил травму ноги на пляже

Краснодарский край

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В Сочи 11 июля мужчина упал в трещину в буне на пляже и повредил ногу

Инцидент произошел поздно вечером на пляже «Светлячок». Как рассказали очевидцы, мужчина не увидел в темноте трещину в буне (берегозащитном сооружении), провалился в нее и напоролся ногой на арматуру, торчащую внутри.

Находившиеся рядом отдыхающие наложили мужчине жгут из пояса, после чего пострадавшему помогли спасатели.

«Наш медик оказала первую помощь мужчине с глубокой раной мягких тканей левого бедра. Затем его транспортировали на носилках к машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Юга.ру писали о том, что в начале июля сочинские спасатели госпитализировали туриста, которого ударила лошадь во время похода горах Адыгее. Животное лягнуло мужчину и сломало ему голень.

Медицина МЧС Пляжи Сочи

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