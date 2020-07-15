Житель Сочи получил травму ноги на диком пляже

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 14 июля спасатели транспортировали местного жителя, который поранился на необорудованной приморской зоне

Инцидент произошел на пляже «73-й км» в микрорайоне Мамайка. Отдыхающий спускался к морю по крутому склону, поскользнулся и упал на острые камни. В результате житель курорта получил травму ноги, ему потребовалась помощь.

Читайте также:

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, они транспортировали пострадавшего на носилках к автомобилю скорой помощи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Летом на пляжах Черноморского побережья люди нередко травмируются. Как писали Юга.ру, 11 июля в Сочи мужчина упал в трещину в буне на пляже и повредил ногу.

МЧС Пляжи Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Житель Сочи получил травму ноги на диком пляже
Власти Краснодара рассказали, при каких условиях может открыться детсад и как часто ребенку нужна будет справка об эпидокружении
Аэропорты Краснодара и Сочи эвакуировали из-за сообщения о бомбе
На Кубани два подростка погибли в ДТП с мопедом
На Кубани обнаружили 65 новых зараженных коронавирусом, 40 из них — в Краснодаре
В Анапе турист из Мурманской области сорвался со скалы

Лента новостей

Реклама на портале