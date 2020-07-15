Житель Сочи получил травму ноги на диком пляже

В Сочи 14 июля спасатели транспортировали местного жителя, который поранился на необорудованной приморской зоне

Инцидент произошел на пляже «73-й км» в микрорайоне Мамайка. Отдыхающий спускался к морю по крутому склону, поскользнулся и упал на острые камни. В результате житель курорта получил травму ноги, ему потребовалась помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, они транспортировали пострадавшего на носилках к автомобилю скорой помощи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Летом на пляжах Черноморского побережья люди нередко травмируются. Как писали Юга.ру, 11 июля в Сочи мужчина упал в трещину в буне на пляже и повредил ногу.