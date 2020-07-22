После начала ремонта улица Дзержинского в Краснодаре стоит в 4-километровой пробке

Напомним, накануне администрация Краснодара сообщила об изменении схемы движения общественного транспорта на улице Стахановской в районе улицы Дзержинского из-за проведения аварийных работ. На участке меняют участок трубопровода, ориентировочно ремонт продлится до 2 августа.

В итоге с 18:00 часов 21 июля на улице Дзержинского начали скапливаться пробки. В 18:42 наблюдался затор длиной 3,8 км. Спустя два часа загруженность улицы в центр составляла 9 баллов, что на 8 баллов больше обычного. В 22:30 на магистрали все еще оставалась 6-балльная пробка.