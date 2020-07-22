После начала ремонта улица Дзержинского в Краснодаре стоит в 4-километровой пробке
В Краснодаре вечером 21 июля и утром 22 июля образовался необычно длинный затор на улице Дзержинского
Напомним, накануне администрация Краснодара сообщила об изменении схемы движения общественного транспорта на улице Стахановской в районе улицы Дзержинского из-за проведения аварийных работ. На участке меняют участок трубопровода, ориентировочно ремонт продлится до 2 августа.
В итоге с 18:00 часов 21 июля на улице Дзержинского начали скапливаться пробки. В 18:42 наблюдался затор длиной 3,8 км. Спустя два часа загруженность улицы в центр составляла 9 баллов, что на 8 баллов больше обычного. В 22:30 на магистрали все еще оставалась 6-балльная пробка.
22 июля ситуация не изменилась: в 7:00 движение оставалось плотным — 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного. В пробке длиной 3,8 км от улицы Покрышкина до Тургенева можно было потерять час с лишним, сообщил сервис «Яндекс.Пробки». В 9:12 интенсивность движения составила 10 баллов, обычно в такое время дорога загружена на 4 балла. В 9:30 затор растянулся на 4,3 км.
Все материалы по теме: