На одной из улиц Краснодара из-за работ по замене трубопровода изменилась схема движения автобусов
В Краснодаре с вечера 21 июля изменилась схема движения общественного транспорта по улице Стахановской
С 21:00 21 июля для автобусов №2, 38, 39, 42, 55, 67, 105А и 163А действует временная схема движения в обход улицы Стахановской по Дзержинского, Рашпилевской и Тургенева.
При этом схема движения автобусов №9 и троллейбусов №2, 9, 10 и 21 не изменится, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Читайте также:
Сначала власти рассказали, что изменение движения общественного транспорта вызвано проведением аварийных работ. Позже в телеграм-канале мэрии города уточнили, что по улице Стахановской в границах улицы Дзержинского компания «Краснодар Водоканал» заменит участок трубопровода.
«Протяженность участка — 40 м, диаметр трубопровода — 500 мм, глубина — 4 м. Работы выполнят так называемым открытым способом», — уточнили в пресс-службе администрации города.
В первоначальном сообщении мэрии говорилось, что ориентировочная дата окончания работ — 26 июня, однако позже власти уточнили, что специалисты планируют закончить работы 2 августа.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 29 июня до 31 июля из-за ремонтных работы ограничили движение по улице Путевой. С 6 июля до 30 августа закрыто движение по одной из полос от дома № 32 на улице Постовой до Седина. С 15 июля до 29 декабря закрыли дорогу в микрорайоне Гидростроителей. Теперь водители не могут проехать по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелого до улицы Валерия Гассия. А с 25 июля на участке улицы Казачьей будет одностороннее движение