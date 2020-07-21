На одной из улиц Краснодара из-за работ по замене трубопровода изменилась схема движения автобусов

В Краснодаре с вечера 21 июля изменилась схема движения общественного транспорта по улице Стахановской

С 21:00 21 июля для автобусов №2, 38, 39, 42, 55, 67, 105А и 163А действует временная схема движения в обход улицы Стахановской по Дзержинского, Рашпилевской и Тургенева.

При этом схема движения автобусов №9 и троллейбусов №2, 9, 10 и 21 не изменится, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.