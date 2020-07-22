За продажу ребенка в Дагестане пять женщин получили условный срок

Дагестан

Распечатать

В Дагестане 21 июля вынесли приговор пяти женщинам, которые участвовали в продаже ребенка

По версии следствия, в 2014 году в Избербаше местная жительница через трех своих знакомых продала свою дочь жительнице Хасавюртовского района. Чтобы уйти от уголовной ответственности, в 2019 году женщина написала заявление о пропаже ребенка.

Накануне суд признал пятерых женщин виновными по п. п. "б" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК России (Торговля несовершеннолетними). Их приговорили к срокам от трех лет до трех лет и шести месяцев условно, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана. При этом максимальный срок лишения свободы по этой статье — до 10 лет.

Читайте также:

Напомним, в апреле в Чеченской Республике суд вынес приговор двум женщинам, которые хотели купить за 650 тыс. рублей новорожденного мальчика. Они получили реальные сроки.

Дети Преступления против детей Прокуратура Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В центре Геленджика начали ремонтировать дорогу, которую размыло ливнем
За продажу ребенка в Дагестане пять женщин получили условный срок
На одной из улиц Краснодара из-за работ по замене трубопровода изменилась схема движения автобусов
В Краснодаре осудили мужчину, который был посредником в передаче взятки бывшему майору ФСБ
В Абхазии еще на неделю продлили запрет на пересечение границы
Под Анапой перевернулся УАЗ с пассажирами

Лента новостей

Реклама на портале