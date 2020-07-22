За продажу ребенка в Дагестане пять женщин получили условный срок

По версии следствия, в 2014 году в Избербаше местная жительница через трех своих знакомых продала свою дочь жительнице Хасавюртовского района. Чтобы уйти от уголовной ответственности, в 2019 году женщина написала заявление о пропаже ребенка.

Накануне суд признал пятерых женщин виновными по п. п. "б" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК России (Торговля несовершеннолетними). Их приговорили к срокам от трех лет до трех лет и шести месяцев условно, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана. При этом максимальный срок лишения свободы по этой статье — до 10 лет.