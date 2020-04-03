В Чечне две женщины собирались купить младенца за 650 тыс. рублей. Их приговорили к 4 годам колонии
Суд в Чеченской Республике 2 апреля вынес приговор двум женщинам за то, что они хотели купить за 650 тыс. рублей новорожденного мальчика
Следователи выяснили, что жительница Чечни, исключив законные возможности усыновления через органы опеки и попечительства, решила купить новорожденного мальчика. Она обратилась за помощью к жительнице Ингушетии, которая согласилась за денежное вознаграждение найти для нее младенца, написал телеканал «360».
В январе прошлого года женщина вступила в преступный сговор с неустановленным лицом и перевезла из Махачкалы в Чечню новорожденного мальчика. За это она получила от заказчицы 650 тыс. рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Чечне установили факт купли-продажи младенца, а собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора, сообщили в пресс-службе СК РФ по Чеченской Республике.
Женщин осудили по п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Жительница Ингушетии, продавшая ребенка, получила четыре года колонии общего режима. Жительница Чечни также получила четыре года лишения свободы. Отбывать наказание она будет после достижения ее дочерью 14-летнего возраста.
Юга.ру писали, что в феврале этого года журналисты обнаружили «ВКонтакте» группу по торговле детьми.