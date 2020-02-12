Журналисты обнаружили «ВКонтакте» группу по торговле детьми
12 февраля в СМИ появилась информация, что в социальной сети «ВКонтакте» есть группы, участники которых пытаются нелегально усыновить или отдать ребенка
Издание «Известия» опубликовало статью, в которой рассказывается о группе «Отдам ребенка в хорошую семью». На момент публикации в паблике состояло 725 человека.
Журналист связалась с администратором группы, и та рассказала, что работает только по предоплате в 50%. До момента поступления денег можно только увидеть фотографию ребенка.
«Условия просты: встречаемся, подписываем соглашение, происходит оплата, сразу можете поехать забрать ребенка, потом вы получаете через пару дней документы. Это не офис, я простой человек, просто имею связи. По документам будет официально», — написала собеседница.
«Доверчивым родителям предлагают заплатить за кота в мешке. Притом даже не ясно, а точно ли существуют эти кот и мешок», — отметил журналист.
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Как добавил телеканал «360», официальные анкеты детей, которых можно легально усыновить или взять под опеку, публикуют на сайте «Усыновите.ру». По состоянию на 1 февраля 2020 года в федеральном банке данных содержится информация о 44 тыс. 112 детях.
Как писали Юга.ру, в 2006 году в Краснодаре был задержан глава фирмы «Юнона», подозреваемый в торговле детьми. Генпрокуратура совместно с американскими правоохранительными органами пресекла незаконную деятельность международной преступной группы, которая под видом оказания различных услуг фактически в течение нескольких лет занималась торговлей детьми.
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