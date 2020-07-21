Вместо туризма жители Кубани занялись огородом и стройкой — МТС

21 июля МТС сообщила об анализе расходов по банковским картам МТС Банка с началом дачного сезона 2020

Анализ показал, что с мая по июнь этого года жители Краснодарского края вернулись к досугу кризисных 2015-2016 годов — отдыху и ведению хозяйства на дачах. Расходы на стройку выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



В 2020-м наступление дачного и ремонтного сезонов выпало на самоизоляцию. У жителей региона появилось больше времени, чтобы заняться ремонтом квартир, обустройством дач и садоводством. Это увеличило расходы на строительные материалы, садовые принадлежности и товары для дома и ремонта.

Лидерами по темпу роста стали стройматериалы (в том числе — лесоматериалы, цемент, песок, кирпич, трубы, ограждения). Количество транзакций в мае-июне 2020 года выросло на 59% по сравнению с прошлым годом, а расходы на них увеличились на 47%. Падение доходов повысило интерес к садоводству На втором месте по приросту продаж в регионе — садовые принадлежности (например, садовый инвентарь, семена, саженцы, горшечные растения, удобрения). В этой категории рост количества транзакций составил 31%, рост трат — 57%. В пресс-службе МТС обратили внимание на то, что ранее, на фоне стабилизации экономики в РФ, продажи этих товаров упали: так в мае-июне 2019 года произошел обвал в 2,4 раза по количеству покупок и в 3,6 раза по объему расходов (по отношению к данным того же периода 2018 года).

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Таким образом, показатель среднего дохода напрямую влияет на продажи товаров для сада и огорода. Для сравнения, в 2018-2019 годах — в период, характеризуемый аналитиками МТС благоприятным для экономики, люди постепенно отказывались от дачного хозяйства, а в кризисные 2015-2016 годы и посткризисный 2017 год отмечался рост спроса на садовые товары. В текущем году россияне также отказываются от поездок в отпуск в пользу дачного отдыха и садоводства, в том числе — из-за повсеместного закрытия границ, зон отдыха и гостиниц и карантина для приезжих во многих регионах РФ. Кубанцы стали покупать более дешевые товары Наименьший рост продаж в регионе показали мебель, товары для дома и ремонта, куда относятся обои, краски, электрические и осветительные приборы, зеркала, картины, постельные принадлежности, посуда и т.д. Здесь количество транзакций выросло на 29%, а общая сумма расходов — на 27%. В предыдущие годы эта категория, наоборот, демонстрировала самый значительный прирост: например, в 2019 году на 61% по количеству покупок и на 77% по расходам по сравнению с 2018 годом.

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В Краснодарском крае по двум категориям снизился средний чек: на 2% по товарам для дома и на 24% — по стройматериалам. Аналитики МТС объясняют это тем, что покупатели экономили и выбирали товары дешевле, чем годом ранее. Но на садовые принадлежности средний чек вырос на 23%.