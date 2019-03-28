Расплатись и забудь. Почему пора начать оплачивать покупки с мобильного счета и как это делать

С появлением банковских карт наша жизнь стала проще: покупки легко оплачивать одним касанием, в кошельке стало меньше наличных — а значит, меньше переживаний за их сохранность. Но платить за покупки можно не только картой, а еще с помощью электронных платежных систем, интернет-кошельков и даже с мобильного счета вашего телефона. Мобильный счет не привыкли использовать как средство оплаты, а зря. Юга.ру вместе с экспертами МТС нашли три причины начать так делать.

Платить с мобильного счета — безопаснее Несмотря на то что карты действительно облегчили нам жизнь и открыли новые горизонты для интернет-покупок, этим не могли не воспользоваться мошенники. Расплачиваясь в интернете, мы всегда вводим номер карты, имя и код безопасности с обратной стороны — так мы раскрываем все свои данные. При этом не все покупки с карты подтверждают по СМС. Да, если пользоваться надежными сайтами, можно избежать проблем. Но все допускают ошибки, и данные, случайно введенные на поддельном сайте, позволят злоумышленнику потратить все деньги с карты. Когда вы платите с помощью мобильного счета, вам достаточно ввести свой номер телефона. Платеж всегда подтверждается через СМС, которое на этот же номер и придет — этап, который мошенники не придумали, как обойти.

В мобильном приложении «МТС. Деньги» можно покупать электронные книги, оплачивать услуги ЖКХ, делать переводы друзьям, родным и партнерам.

Платить с мобильного счета — быстрее В онлайн-покупках нередко важна оперативность. Вспомните, сколько раз горящий авиабилет или нужный размер кроссовок на распродаже выкупали у вас из-под носа, потому что вы долго возились с оплатой? Вы доходите до последнего этапа и вдруг понимаете, что нужно сходить за кошельком в другую комнату, достать из него карту, ввести номер, все проверить, ввести код подтверждения — это долго.

Мобильный телефон обычно всегда под рукой — большинство людей не представляют свою жизнь без него. Чтобы оплатить покупку со счета мобильного, нужно просто ввести свой номер телефона и получить код подтверждения по СМС — все займет не больше минуты. А если мы покупаем что-то не через смартфон или компьютер, а с помощью умного телевизора, терминала парковки и на других устройствах, где набирать что-либо крайне неудобно, такой способ оплаты имеет еще больше преимуществ.

Напомнит об автоматических платежах Часто бывает, что мы покупаем приложения, рассчитывая воспользоваться только пробным бесплатным периодом, или оформляем подписку на книжный, музыкальный или спортивный сервис с такими же целями. Каждый раз мы собираемся удалить подписку в срок и, конечно, забываем. Напоминанием о ней служит лишь уведомление об уже списанных деньгах с карты. Каждый месяц. А подписка может быть недешевой.

Избежать таких сюрпризов можно. Во-первых, не подключаться к автоплатежам. Если это неизбежно и очень сильно хочется, привязывайте к подписке не банковскую карту, а счет телефона. На мобильном счете нужной суммы может и не оказаться. В итоге вы получите СМС о недостатке средств, начнете разбираться, кому вдруг стали нужны ваши деньги, и обязательно отключите забытый автоплатеж. При этом на нужные подписки нетрудно перевести деньги в приложении оператора или с помощью услуг банка. Так вы точно избавитесь от части бесполезных расходов.