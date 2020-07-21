В Сочи местный житель провел махинации с землей на 30 млн рублей

В Сочи в июле направили в суд уголовное дело против местного жителя, который провел махинации с землей на 30 млн рублей

По данным следствия, 33-летний житель Сочи по подложным документам оформил право собственности на три земельных участка, после чего продал два из них по заниженной стоимости. Своими действиями мужчина причинил ущерб законным собственникам земли на 30 млн рублей.

Следственное управление полиции возбудило против злоумышленника уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Покушением на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК РФ(Мошенничество).

Как сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи, по данному дело собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.