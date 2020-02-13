На Кубани за махинации с землей чиновнику дали условный срок, но затем передумали и отправили его в колонию

Экс-главу сельского поселения в Крыловском районе в феврале осудили за превышение должностных полномочий к 2,5 годам лишения свободы

Суд установил, что бывший глава Октябрьского сельского поселения Крыловского района без проведения аукциона и без экспертизы по определению стоимости имущества распорядился муниципальным земельным участком сельскохозяйственного назначения в пользу физического лица, не использующего участок. Чиновник не разместил в СМИ информацию о проведении аукциона, ограничив этим возможность других людей купить землю. Таким образом участок продали конкретному человеку по договору купли-продажи за 4 млн 938 тыс. рублей. Этим он причинил ущерб администрации района в виде неполученных денег в размере более 11 млн рублей.

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