На Кубани за махинации с землей чиновнику дали условный срок, но затем передумали и отправили его в колонию

Краснодарский край

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Экс-главу сельского поселения в Крыловском районе в феврале осудили за превышение должностных полномочий к 2,5 годам лишения свободы

Суд установил, что бывший глава Октябрьского сельского поселения Крыловского района без проведения аукциона и без экспертизы по определению стоимости имущества распорядился муниципальным земельным участком сельскохозяйственного назначения в пользу физического лица, не использующего участок. Чиновник не разместил в СМИ информацию о проведении аукциона, ограничив этим возможность других людей купить землю. Таким образом участок продали конкретному человеку по договору купли-продажи за 4 млн 938 тыс. рублей. Этим он причинил ущерб администрации района в виде неполученных денег в размере более 11 млн рублей.

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Крыловский районный суд приговорил чиновника по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) к лишению свободы на 2 года и 6 месяцев условно, а также запретил ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Однако 12 февраля Краснодарский краевой суд заменил условное наказание на реальное лишение свободы в колонии общего режима на тот же срок. Осужденного взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Деньги Крыловский район Превышение полномочий Суд Чиновники

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