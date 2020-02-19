В Сочи мужчина незаконно передвинул свой земельный участок на 8 км и построил там магазины, его ждет суд

Прокуратура Лазаревского района Сочи в феврале направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве при оформлении прав на землю

По версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы житель Лоо незаконно перенес свой земельный участок на 8 км в другое, более экономически привлекательное место. В итоге он завладел территорией общего пользования, где находится детская площадка и растут многолетние деревья, площадью 1 тыс. кв. метров. На участке мужчина возвел торговые павильоны. Ущерб городу составил более 7,5 млн рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело направили в Лазаревский районный суд, сообщили 19 февраля в краевой прокуратуре.

Как писали Юга.ру, в феврале за махинации с землей кубанскому чиновнику дали условный срок, но затем передумали и отправили его в колонию.