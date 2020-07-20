В Сочи пройдут грозовые дожди

В Сочи с вечера 20 июля в течение суток возможен сильный дождь с грозой

Напомним, что 20 июля на курорте, как на всей территории Кубани, стояла сильная жара — до 37 °C. Накануне МЧС предупредило жителей Сочи об экстремальном повышении температуры. Теперь же в городе ожидают ливни с грозами.

В пресс-службе мэрии курорта сообщили, что по прогнозам синоптиков с 18:00 20 июля и в течение суток на территории Сочи возможен сильный дождь с грозой и усиление ветра до 17 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или иными конструкциями. В случае ЧС следует звонить по телефону 112.