В начале недели на Кубани прогнозируют жару до 37 °C

По информации кубанского гидрометцентра, в Краснодаре днем 20 июля ожидается ясная погода, днем будет 35-37 °C. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с.

В крае в этот же день будет 29-34 °C, местами до 37 °C. Стоптики прогнозируют сухую погоду, ветер 6-11 м/с. На участке Геленджик — Анапа ветер будет сильнее — 15-17 м/с.

21 июля ночью в краевой столице ожидают 22-26 °C. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», днем пройдет небольшой дождь и станет свежее — 24-28 °C. Ветер 2 м/с. В ночь на 22 июля температура опустится до 19-22 °C, днем в среду воздух прогреется до 31-33 °C. Ожидается малооблачная погода без осадков.

По ночам во вторник и среду в регионе похолодает до 17-22 °C, в юго-восточных предгорьях — до 12-17 °C. Днем столбики термометров поднимутся до 26-31 °C, местами до 34 °C. Ожидается кратковременный дождь, однако в южной части побережья Черного моря возможны сильные осадки. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

Температура воды в Черном море в районе Сочи, Туапсе и Геленджика держится на отметке 27 °C, на побережье Новороссийска и Анапы — 26 °C. В Темрюке море также прогрелось до 26 °C, в Приморско-Ахтарске и Ейске — до 24 °C.