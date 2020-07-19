МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи
В Сочи ожидается сильная жара
По данным Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, на территории города Сочи 20 июля ожидается повышение температуры окружающего воздуха до 37 градусов по Цельсию, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и увеличению количества пожаров.
Также ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В лесах запрещается использовать открытые источники огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а костер разводить разрешается только на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра.
Людям на такой жаре рекомендуется не попадать под воздействие повышенной температуры, стараться чаще находиться в тени, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. ГУ МЧС напоминает, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. При тепловом поражении необходимо немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды. Требуется охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): 101 — единый номер пожарных и спасателей и 8(861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также
Тахир Холикбердиев о ресторанах до и после карантина
Статьи ПартнерскийБизнес на карантине
Какие инструменты господдержки предпринимателей Кубани появились в коронакризис