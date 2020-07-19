МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи

По данным Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, на территории города Сочи 20 июля ожидается повышение температуры окружающего воздуха до 37 градусов по Цельсию, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и увеличению количества пожаров.

Также ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В лесах запрещается использовать открытые источники огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а костер разводить разрешается только на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра.