Волонтеры партии «Новые люди» очистили берег Кубани на Гидрострое
18 июля волонтеры партии «Новые люди» убрали мусор на части берега Кубани в микрорайоне Гидростроителей
Волонтеры партии провели субботник совместно с сообществом предпринимателей. Местом они выбрали берег реки, который стал одним из привычных мест для отдыха жителей микрорайона. Поездка в центр часто может оказаться проблемой, поскольку на въезде и выезде из Гидростроя редко не бывает пробок. На берегу же можно провести время с семьей или за рыбалкой.
«Здесь всегда много людей. Плохо только, что за территорией никто не следит. Мы уже дважды приезжали на уборку и дважды увозили несколько десятков мешков мусора. Ясно, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но я уверен, что мы смогли привлечь внимание неравнодушных горожан к этой проблеме и доказали, что убрать за собой вовсе не сложно», — сказал участник субботника Вадим Кульков.
Белореченск — не помойка:
Другой участник уборки — Михаил Песоцкий —ранее с единомышленниками разработал проект по благоустройству заброшенных территорий в парках Краснодара. Они были готовы реализовать его своими силами и попробовали получить согласие власти.
«Вместо согласия мы получили открытую незаинтересованность. Чиновники не поняли, зачем нам все это нужно. Они не могли поверить, что мы все делаем бескорыстно, лишь потому что сами живем в этом городе и здесь растут наши дети. Проект удалось реализовать частично, но не в желаемом объеме. Но мы настойчивые», — рассказал Михаил.
Как раздельный сбор мусора экономит миллионы:
«Идея простая — сделать уборку. Свое желание озвучил друзьям, они рассказали своим друзьям. А в результате пришло столько людей, что даже шутили — мусора может не хватить! Но работа нашлась всем. Не скрою, было приятно видеть плоды своих трудов. Уверен, что жители микрорайона поддержат наше начинание», — рассказал предприниматель Василий Лабызнов.
Результатом субботника стал практически полностью заполненный трехкубовый бункер. В пресс-службе партии сообщили, что на это ушло всего несколько часов работы.