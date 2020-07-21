Волонтеры партии «Новые люди» очистили берег Кубани на Гидрострое

Волонтеры партии провели субботник совместно с сообществом предпринимателей. Местом они выбрали берег реки, который стал одним из привычных мест для отдыха жителей микрорайона. Поездка в центр часто может оказаться проблемой, поскольку на въезде и выезде из Гидростроя редко не бывает пробок. На берегу же можно провести время с семьей или за рыбалкой.

«Здесь всегда много людей. Плохо только, что за территорией никто не следит. Мы уже дважды приезжали на уборку и дважды увозили несколько десятков мешков мусора. Ясно, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но я уверен, что мы смогли привлечь внимание неравнодушных горожан к этой проблеме и доказали, что убрать за собой вовсе не сложно», — сказал участник субботника Вадим Кульков.