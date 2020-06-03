«ЮгСтройИнвест» приобрел 40 га в районе ТРЦ «Красная Площадь» — РБК

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

На приобретенном участке ГК «ЮгСтройИнвест» планирует построить новый семейный квартал «Достояние»

3 июня издание «РБК-Кубань» сообщило, что ГК «ЮгСтройИнвест» недавно приобрел в Краснодаре инвестиционно-привлекательный участок площадью более 40 га. Участок расположен в районе ТРЦ «Красная Площадь». Среди преимуществ территории — развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка и прямой выезд к побережью.

«ЮгСтройИнвест» стремится застраивать территории комплексно: вместе с жилыми домами компания возводит детсады и школы, обустраивает зоны для отдыха и спорта.

Читайте также:

Новый проект также предусматривает возведение не только жилых домов, но и социальных объектов. Название «Достояние» выбрали в феврале 2020 года подписчики официальных соцсетей компании. Стройку планируется начать в середине лета.

Это третий проект «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре. В 2019 году застройщик завершил возведение ЖК «Панорама» — современного комфортного микрорайона с развитой инфраструктурой. Сейчас идет активное строительство микрорайона «Губернский».

ГК «ЮгСтройИнвест» за 16 лет работы сдал в срок 15 соцобъектов и 179 домов более чем на 3,7 млн кв. метров жилья.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре начали достраивать ЖК «Клубный квартал»
Аэропорт Сочи вернулся к стандартному режиму работы
Ростуризм: пляжи Кубани и Крыма откроются в течение двух недель
В Краснодаре нарушилась работа троллейбусов из-за обрыва контактной сети
В бывшем Доме офицеров Краснодара сделали капремонт
В Краснодаре завели дело на мужчину, который пьяным стрелял из пистолета в Юбилейном микрорайоне

Лента новостей

Реклама на портале