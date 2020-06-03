«ЮгСтройИнвест» приобрел 40 га в районе ТРЦ «Красная Площадь» — РБК

«ЮгСтройИнвест» стремится застраивать территории комплексно: вместе с жилыми домами компания возводит детсады и школы, обустраивает зоны для отдыха и спорта.

3 июня издание «РБК-Кубань» сообщило , что ГК «ЮгСтройИнвест» недавно приобрел в Краснодаре инвестиционно-привлекательный участок площадью более 40 га. Участок расположен в районе ТРЦ «Красная Площадь». Среди преимуществ территории — развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка и прямой выезд к побережью.

Новый проект также предусматривает возведение не только жилых домов, но и социальных объектов. Название «Достояние» выбрали в феврале 2020 года подписчики официальных соцсетей компании. Стройку планируется начать в середине лета.

Это третий проект «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре. В 2019 году застройщик завершил возведение ЖК «Панорама» — современного комфортного микрорайона с развитой инфраструктурой. Сейчас идет активное строительство микрорайона «Губернский».

ГК «ЮгСтройИнвест» за 16 лет работы сдал в срок 15 соцобъектов и 179 домов более чем на 3,7 млн кв. метров жилья.