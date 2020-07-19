На въезде в Краснодар из-за ДТП образовалась пробка длиной 10 км

Краснодарский край

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На въезде в Краснодар скопился автомобильный затор длиной не менее 10 км

На въезде в город Краснодар образовалась огромная пробка. Причиной ее стало дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, легковой автомобиль оказался буквально зажат между двумя грузовыми, что полностью перекрыло движение в одном направлении. Затор образовался на Восточном обходе. Объехать его не представляется возможным из-за металлических ограждений по краям проезжей части.

Затор образовался также и на выезде из города по причине другого ДТП, произошедшего на встречной полосе. Машины стоят на въезд от пересечения Восточного обхода с улицей Уральской до поселка Лорис, а на выезд по Уральской от Тюляева до Восточного обхода. Также на въезд от развязки по улице Горячеключевской до улицы Уральской.

Ранее Юга.ру рассказывали о ситуации с ребенком, который провалился в колодец дренажной системы на Юбилейном микрорайоне города Краснодара. Полиция прокомментировала данный инцидент.

Аварии Дороги ДТП Пробки

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