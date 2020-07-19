Полиция прокомментировала случай с провалившимся в колодец ребенком в Краснодаре

Чрезвычайное происшествие случилось 17 июля по адресу Бульвар Клары Лучко, 16. Ребенок 2016 года рождения, гуляя с отцом, провалился в дренажный колодец. Спустя некоторое время, мальчика достали вызванные на место происшествия сотрудники МЧС.

«В настоящее время полицией города Краснодара проводится проверка по факту происшествия имевшего место быть на бульваре имени Клары Лучко дом 16, где в вечернее время на детской площадке гулял отец со своими двумя несовершеннолетними детьми, сыном возрасте 4 лет и дочкой в возрасте 8 лет. В какой-то момент мальчик наступил на крышку колодца дренажной системы. От этого она сместилась, и ребенок провалился в данный колодец.