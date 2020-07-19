Полиция прокомментировала случай с провалившимся в колодец ребенком в Краснодаре
На Юбилейном микрорайоне ребенок провалился в колодец дренажной системы
Чрезвычайное происшествие случилось 17 июля по адресу Бульвар Клары Лучко, 16. Ребенок 2016 года рождения, гуляя с отцом, провалился в дренажный колодец. Спустя некоторое время, мальчика достали вызванные на место происшествия сотрудники МЧС.
«В настоящее время полицией города Краснодара проводится проверка по факту происшествия имевшего место быть на бульваре имени Клары Лучко дом 16, где в вечернее время на детской площадке гулял отец со своими двумя несовершеннолетними детьми, сыном возрасте 4 лет и дочкой в возрасте 8 лет. В какой-то момент мальчик наступил на крышку колодца дренажной системы. От этого она сместилась, и ребенок провалился в данный колодец.
Благодаря прибывшим на место события сотрудникам МЧС, ребенка удалось достать с глубины 3,5 метра, после чего он был доставлен в больницу для обследования и оказания первой помощи. Серьезно ребенок не пострадал, получил ссадины, ушибы, и уже вечером вернулся домой на амбулаторное лечение. Установлено, что крышка колодца не была надежно закреплена. Ответственной за обслуживание данного колодца является управляющая компания данного дома. Опрос сотрудников компании запланирован на ближайшие дни», — прокомментировал представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Территория находится в ведении управляющей компании «Максимум», специалисты которой уже провели необходимые работы для предотвращения подобных случаев.
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