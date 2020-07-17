На выездах из Краснодара скопились 9-балльные пробки
В Краснодаре 17 июля образовались заторы на выездах из города
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:30, в среднем загруженность краснодарских дорог составила 7 баллов, что на 1 больше обычного. Наиболее загруженными стали: улица Сормовская из центра (9 баллов), Уральская из центра (9 баллов), Суворова — Захарова из центра (9 баллов).
Также плотное движение было на Тургеневском шоссе в центр (7 баллов, что на 5 больше обычного), Ближнем Западном обходе к Калинина (7 баллов), и на Кубанской Набережной к Тургеневскому мосту (7 баллов). Крупнейшими пробками на сегодня стали:
- 9:03, улица Восточный обход от Восточной до Богатырской. Пробка длиной 6,1 км продержалась 40 минут;
- 18:16, улица Уральская от Лизы Чайкиной до Восточного Обхода. Пробка длиной 5,8 км продержалась 1 час 50 минут;
- 18:40, улица Дзержинского от Лузана до Бирюзовой. Пробка длиной 5,1 км продержалась 3 часа 10 минут;
- 18:56, улица Восточный обход от Горячеключевской до Уральской. Пробка длиной 4,2 км продержалась 1 час 50 минут;
- 18:44, улица Западный Обход, шоссе Ближний Западный Обход, 4 км, от остановки «Поселок 2-е отделение совхоза Солнечный» до улицы Средней. Пробка длиной 4 км продержалась 4 часа 20 минут.
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