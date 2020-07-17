На Кубани от коронавируса умерла пенсионерка

Краснодарский край

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Оперативный штаб Краснодарского края 17 июля сообщил подробности о новом летальном случае от COVID-19 в регионе

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к 17 июля в регионе COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 45 человек, при этом более 6 тыс. заболевших выздоровели, а 93 пациента скончались. Так, накануне оперштаб сообщил о трех новых летальных исходах, вызванных коронавирусом, а 17 июля стало известно еще об одном умершем.

Как позже уточнили в краевом оперштабе, на Кубани скончалась 66-летняя жительница Лабинска. Женщина в начале июля почувствовала слабость и недомогание, у нее повысилась температура до 38,3 °C.

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Позже пенсионерку госпитализировали в районную больницу, где компьютерная томография показала у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию. Заболевшую перевели в СКИБ Краснодара, анализы на коронавирус показали положительный результат.

Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Как сообщили в краевом минздраве, женщина страдала сахарным диабетом и гипертонической болезнью.

Здравоохранение Лабинский район Медицина смерть

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