На Кубани от коронавируса умерла пенсионерка

Оперативный штаб Краснодарского края 17 июля сообщил подробности о новом летальном случае от COVID-19 в регионе

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к 17 июля в регионе COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 45 человек, при этом более 6 тыс. заболевших выздоровели, а 93 пациента скончались. Так, накануне оперштаб сообщил о трех новых летальных исходах, вызванных коронавирусом, а 17 июля стало известно еще об одном умершем.

Как позже уточнили в краевом оперштабе, на Кубани скончалась 66-летняя жительница Лабинска . Женщина в начале июля почувствовала слабость и недомогание, у нее повысилась температура до 38,3 °C.

Позже пенсионерку госпитализировали в районную больницу, где компьютерная томография показала у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию. Заболевшую перевели в СКИБ Краснодара, анализы на коронавирус показали положительный результат.