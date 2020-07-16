На Кубани умерли двое мужчин и женщина, у которых подтвердили COVID-19

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 16 июля рассказал подробности об умерших пациентах с коронавирусом

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировали 67 новых случаев заражения коронавирусом и три смерти. Всего в регионе к 16 июля заболели 6 тыс. 979 человек, а в России — 752 тыс. 797 пациентов.

Оперштаб Кубани к вечеру уточнил, что за весь период пандемии в крае умерло 92 человека. Последние летальные случаи произошли в Краснодаре и Армавире.

Так, 26 июня остро заболела 55-летняя жительница Брюховецкого района: у нее поднялась температура, появились слабость и недомогание. 3 июля женщину госпитализировали в Тимашевскую ЦРБ с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Через четыре дня пациентку перевели в специализированную инфекционную больницу Краснодара, где она до последнего дня находилась на ИВЛ. У женщины была ишемическая болезнь сердца.

Другим погибшим стал 71-летний житель Адыгеи, которого доставили в больницу 5 июля с гипертоническим кризом и симптомами COVID-19. Анализ дал положительный результат, у больного развилась двухсторонняя пневмония. Он скончался в краснодарской краевой больнице №2. В минздраве Кубани отметили, что пациент страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Третий погибший — 42-летний житель Армавира. У мужчины были сопутствующие заболевания сердца и коронавирус, он скоропостижно скончался.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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